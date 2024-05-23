Вашингтон, 23 мая, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Украина пытается побудить страны НАТО на столкновение с Россией, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его комментарий приводится 23 мая в Telegram-канале российского диппредставительства.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

«Для Киева главное — спровоцировать США, а также другие страны НАТО на необдуманные действия и добиться лобового столкновения России с участниками блока. Именно так надо рассматривать идеи об использовании дальнобойных американских систем против российских мирных жителей, в первую очередь женщин, детей и стариков. Сюда же надо добавить подталкивание западных государств сбивать самолёты ВС РФ», — отметил дипломат.

В Вашингтоне в геометрической прогрессии растёт уровень истерической реакции на успехи российских войск на фронте. Посол назвал крайне опасными и безрассудными призывы американских политиков о наращивании помощи киевскому режиму для нанесения ударов вглубь России.

По словам Антонова, такие заявления русофобов означают дальнейшее втягивание США в конфликт на стороне Украины.

Киевские власти давно не спрашивают разрешения у западных хозяев на военные действия против гражданских объектов в РФ. Их варварские налёты с применением смертоносной продукции ВПК НАТО происходят на российской территории практически регулярно.

В связи с этим возникает желание ускорить разгром преступников в Киеве. Это прекрасно понимают и российские военные, которые героически сражаются на фронте, резюмировал Антонов.

Как сообщало ИА Регнум, Украина сама решит, стоит ли ей наносить удары вглубь российской территории, заявил 22 мая госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что хочет гарантировать получение Киевом той техники, которая ему необходима. Его реплику прервал председатель комитета Майкл Маккол, указавший на плохую ситуацию на фронте для Украины.

По данным издания Politico, группа конгрессменов от обеих партий призвала Пентагон «разрешить» Украине наносить удары по территории России оружием, поставляемым из США. Конгрессмены написали, что удары «могут» осуществляться по стратегическим целям и «при определённых обстоятельствах».

В Кремле отреагировали на призыв нескольких конгрессменов «разрешить» ВСУ использовать американское оружие для ударов по территории России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Конгрессе США есть много «горячих голов», провоцирующих рост напряжённости в ситуации вокруг конфликта на Украине.