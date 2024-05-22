Москва, 22 мая, 2024, 12:40 — ИА Регнум. В Конгрессе США есть много «горячих голов», которые провоцируют рост напряжённости в ситуации вокруг конфликта на Украине, заявил 22 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так он прокомментировал призыв нескольких конгрессменов «разрешить» ВСУ использовать американское оружие для ударов по территории России.

«В Конгрессе много горячих голов, которые хотели бы ещё большего провоцирования напряжённости и которые в целом следуют в общем фарватере внешней политики Вашингтона, нацеленной на провоцирование войны до последнего украинца», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая издание Politico сообщило, что группа конгрессменов от обеих партий призвала Пентагон «разрешить» Украине наносить удары по территории России оружием, поставляемым из США. Конгрессмены написали, что удары «могут» осуществляться по стратегическим целям и «при определённых обстоятельствах».

С аналогичной инициативой ранее выступала бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Она заявила, что США и другие союзники Киева должны оказывать ВСУ больше помощи для нанесения ударов по российской территории дальнобойным оружием.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Она подчеркнула, что западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации конфликта.

6 мая Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе высказывания главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России, а также президента Франции Эммануэля Макрона о готовности направить войска на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, это требует стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул Песков.

В тот же день Генеральный штаб ВС РФ по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.