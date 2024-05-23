Москва, 23 мая, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Россия располагает средствами поражения, которые гарантированно уничтожат любого агрессора на любом из континентов. Об этом не должны забывать США, демонстрирующие на картах зоны досягаемости своих ракет, заявил 23 мая депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Владимир Гердо/ТАСС

«Они должны помнить, что у миролюбивой и очень терпеливой современной России есть гарантированная возможность мгновенно уничтожить любого агрессора, на каком бы континенте он ни находился», — приводит слова Шеремета Lenta.ru.

По его словам, в Конгрессе США сумасшествие взяло верх над чувством самосохранения. Он посоветовал здравомыслящим американцам отстранить от власти политиков, которые пытаются окунуть мир в хаос войны.

Как сообщало ИА Регнум, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол ранее продемонстрировал карту России и зону, которой могут достичь переданные киевскому режиму оперативно-тактические ракеты ATACMS. Показывая карту, Маккол поинтересовался мнением госсекретаря Энтони Блинкена по этому вопросу. Блинкен не стал отвечать, отметив, что соответствующие решения должны приниматься на Украине. Тогда конгрессмен перебил его, напомнил, что именно Госдепартамент запретил такие удары, и призвал отменить запрет. Блинкен выразил желание гарантировать получение Киевом необходимой техники.

По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, Украина пытается побудить страны НАТО на столкновение с Россией. Именно так следует рассматривать идеи об использовании дальнобойных американских систем против российских мирных жителей, а также подталкивание западных государств к уничтожению российских военных самолётов.

В Вашингтоне в геометрической прогрессии растёт уровень истерической реакции на успехи российских войск на фронте, добавил он. Посол назвал крайне опасными и безрассудными призывы американских политиков о наращивании помощи киевскому режиму для нанесения ударов вглубь России. Такие заявления русофобов означают дальнейшее втягивание США в конфликт на стороне Украины, констатировал дипломат.