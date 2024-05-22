Вашингтон, 22 мая, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Украина сама решит, стоит ли ей наносить удары в глубь российской территории, заявил 22 мая госсекретарь США Энтони Блинкен.

(сс) Ministry of Defense of Ukr

«Что касается обеспечения, поддержки атак за пределами Украины, то мы этим не занимались. Но Украина должна будет принять собственные решения и примет их», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.

Блинкен добавил, что хочет гарантировать получение Киевом той техники, которая ему необходима. Его реплику прервал председатель комитета Майкл Маккол, указавший на плохую ситуацию на фронте для Украины.

Как сообщало ИА Регнум, по данным издания Politico, группа конгрессменов от обеих партий призвала Пентагон «разрешить» Украине наносить удары по территории России оружием, поставляемым из США. Конгрессмены написали, что удары «могут» осуществляться по стратегическим целям и «при определённых обстоятельствах».

С таким же призывом ранее выступала бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Она заявила, что США и другие союзники Киева должны оказывать ВСУ больше помощи для нанесения ударов по российской территории дальнобойным оружием.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Дипломат подчеркнула, что западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации конфликта, из-за этого в Киеве уверовали в собственную безнаказанность.

В Кремле отреагировали на призыв нескольких конгрессменов «разрешить» ВСУ использовать американское оружие для ударов по территории России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Конгрессе США есть много «горячих голов», провоцирующих рост напряжённости в ситуации вокруг конфликта на Украине.