Вашингтон, 22 мая, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Хотя Вашингтон выразил официальные соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе, в действительности американские власти не скорбят о нём. Об этом госсекретарь Энтони Блинкен заявил 21 мая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

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Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз обратил внимание на то, что Госдеп выразил соболезнования Тегерану, а также назвал постыдным решение штаб-квартиры ООН в Женеве приспустить флаги в знак траура по иранскому президенту.

«Мы определённо не скорбим в связи с его гибелью», — сказал Блинкен о Раиси и добавил, что Госдепартамент «точно не стал бы» приспускать флаги.

Блинкен утвердительно ответил на вопрос Круза о том, стал ли мир лучше после гибели Раиси. По словам госсекретаря, Раиси в качестве судьи и президента был причастен к «ужасным действиям».

«Народу Ирана, вероятно, стало лучше», — предположил Блинкен.

Сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо также раскритиковал внешнеполитическое ведомство за выражение соболезнований. По его словам, этот поступок «шокировал» и стал «ужасной ошибкой». На это Блинкен ответил, что США выражают соболезнования всем государствам, даже «врагам и противникам», в случае потери лидеров.

Ранее газета Politico предположила, что в администрации президента США опасаются обвинений со стороны Ирана в причастности к крушению вертолёта Раиси. Издание отмечало, что другим объектом обвинений может стать Израиль.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент страны Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели всех, кто находился на борту. В их числе были министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем.

Причиной авиакатастрофы стали, вероятно, крайне сложные погодные условия, заявил 20 мая посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи. Иранские СМИ сообщили, что ЧП стало следствием технической неисправности. Причины катастрофы устанавливает специальная комиссия.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению родине, и отметил неоценимый личный вклад президента Ирана в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией.

Церемония прощания с Раиси и его спутниками началась 21 мая в городе Тебризе. Похороны президента состоятся 23 мая в его родном Мешхеде.