Вашингтон, 21 мая, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Чиновники в администрации президента Соединённых Штатов опасаются, что власти Ирана могут возложить на США или Израиль вину за крушение вертолёта, при котором погиб президент исламской республики Эбрахим Раиси, пишет газета Politico.

«Чиновники администрации Байдена все еще опасаются, что Иран может возложить вину в крушении вертолета, при котором погиб Эбрахим Раиси, на США или Израиль», — говорится в материале.

Отмечается, что в Белом доме ожидают сохранения регионального статуса-кво, но опасаются, что обвинения со стороны Ирана приведут к обострению напряженности с Израилем.

По словам высокопоставленных источников газеты, 19 мая были опасения, что Иран быстро обвинит в крушении вертолёта Израиль и США. Один из собеседников добавил, что какое-то время вопрос «неужели так начнется Третья мировая война?» не считался сумасшедшим.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем, все они погибли.

Причиной авиакатастрофы стали, вероятно, крайне сложные погодные условия, заявил 20 мая посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи. Иранские СМИ в свою очередь сообщили, что ЧП стало следствием технической неисправности. Специальная комиссия начала работу на месте катастрофы.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению родине, и отметил неоценимый личный вклад президента Ирана в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией.

Похороны Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде.