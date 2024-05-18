Москва, 18 мая, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Решение закрыть дело об утечке записей секретных видеосовещаний в бундесвере, проводимое в отношение инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, который обсуждал удары по Крымскому мосту, говорит о желании Берлина поскорее замять неудобную тему. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Она подчеркнула, что офицеры Вооружённых сил Германии не только проговорились о планах усиления вовлечённости Берлина в конфликт, но и «сдали» своих британских союзников. Этим они подтвердили их роль в планировании и реализации ударов по российской территории, указала дипломат.

«Поскольку сразу снивелировать реакцию германской общественности, сместив фокус её внимания в сторону самого факта «утечки», а также в очередной раз запугать страшилками о «российской шпионской активности» германским политикам не удалось, то они пошли проверенным путём по принципу: «нет темы — нет проблемы», — процитировало издание «Lenta.ru» Захарову.

Как сообщало ИА Регнум, главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в соцсетях аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших возможность удара крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту. Немецкие военные в том числе обсуждали, как при таком варианте развития ситуации скрыть участие в нём Германии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 2 марта заявил, что Берлин объяснит и расследует ситуацию с утечкой разговора офицеров бундесвера, а 4 марта в очередной раз полностью исключил возможность поставок украинской стороне ракет Taurus.

Глава минобороны Германии Борис Писториус 5 марта подписал указ о начале проверки в отношении участников перехваченной беседы.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 10 марта рассказал о новых планах по подготовке контрнаступления украинских войск. По его словам, ВСУ будут пытаться разрушить Крымский мост в июле и бить по российской инфраструктуре.

Генпрокуратура Германии 20 марта после утечки разговора высокопоставленных офицеров бундесвера возбудила уголовное дело. Ведение дела поручили федеральному ведомству уголовной полиции ФРГ (BKA), следователи которого должны узнать, как именно неизвестные смогли перехватить разговор немецких офицеров и кто за это отвечает.

Журналисты британской газеты Express заявили, что утечка записей секретных видеосовещаний стала унизительным провалом немецкого командования. Отмечается, что бреши в безопасности закрыли только вечером 3 мая. До этого ссылки с внутренней информацией оставались в открытом доступе на протяжении нескольких месяцев.

8 мая стало известно, что прокуроры Берлина прекратили расследование инцидента в отношении командующего военно-воздушных сил Германии генерал-лейтенанта Инго Герхарца после перехвата разговора офицеров бундесвера о планах атаки на Крымский мост. При этом, как сообщил новостной портал Business Insider, производство по уголовному делу прекратили ещё 10 апреля. Это решение объяснили тем, что первоначальные подозрения, дающие право на начало расследования, отсутствовали.