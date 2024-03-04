Берлин, 4 марта, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Передача Украине германских крылатых ракет Taurus полностью исключена, так как это предполагает участие немецких военных. Об этом 4 марта заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время посещения образовательного учреждения в городе Зиндельфинген в Баден-Вюртемберге, его слова привело агентство DPA.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам канцлера, системы вооружения с большим радиусом поражения нельзя поставлять без возможности контроля над ними.

«А если хочется иметь контроль и это возможно только при участии немецких военнослужащих, то это полностью исключено», — сказал он.

Шольц подчеркнул, что очень чётко обозначил свою позицию по этому вопросу, а потому, так как он возглавляет правительство, этих поставок Киев не получит. При этом он не стал говорить о перехваченном разговоре офицеров бундесвера, обсуждавших возможность атак ракетами Taurus по Крымскому мосту.

Как сообщало ИА Регнум, ранее канцлер ФРГ неоднократно заявлял о том, что выступает против поставок ракет Taurus киевским властям. Однако 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала разговор высокопоставленных немецких офицеров 19 февраля 2024 года об атаке на Крымский мост с использованием этих ракет. В беседе принимали участие глава отдела операций и учений командования ВВС Германии Франк Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования страны.

Канцлер Германии 2 марта пообещал разъяснить и расследовать ситуацию с утечкой этой информации. По его словам, произошедшее является серьёзной проблемой, которую необходимо тщательно и быстро расследовать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 марта заявил, что переговоры немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост говорят о вовлечённости западных стран в украинский конфликт. Он уточнил, что в Кремле надеются узнать итоги обещанной канцлером Германии проверки после публикации разговоров военных бундесвера.