Берлин, 20 марта, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Германии возбудила уголовное дело после утечки разговора высокопоставленных офицеров бундесвера. Об этом 20 марта сообщил телеканал WDR со ссылкой на источники.

Global Look Press/Bernd von Jutrczenka/dpa

По информации телеканала, расследованием против неизвестных лиц, подозреваемых в «тайной агентурной деятельности», занялся генеральный прокурор Германии.

В надзорном ведомстве считают, что к утечке разговора офицеров бундесвера якобы могут быть причастны российские спецслужбы, сообщил WDR.

При этом непосредственно ведение дела поручили федеральному ведомству уголовной полиции ФРГ (BKA), следователи которого должны узнать, как именно неизвестные смогли перехватить разговор немецких офицеров и кто за это отвечает.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в соцсетях аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших возможность удара крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту. Немецкие военные в том числе обсуждали, как при таком варианте развития ситуации скрыть участие в нём Германии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 2 марта заявил, что Берлин объяснит и расследует ситуацию с утечкой разговора офицеров бундесвера. А 4 марта в очередной раз полностью исключил возможность поставок украинской стороне ракет Taurus.

Глава минобороны Германии Борис Писториус 5 марта подписал указ о начале проверки в отношении участников перехваченной беседы высокопоставленных немецких офицеров. А издание Bild написало, что в ней, скорее всего, оказался виноват глава отдела операций и учений командования ВВС Германии Франк Грефе, находившийся в это время в Сингапуре.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 марта отметил, что в России хорошо относятся к Германии, однако добавил, что Берлин совершает много ошибок. При этом представитель Кремля назвал запредельной ситуацию, когда высокопоставленные немецкие офицеры обсуждают возможность ракетного удара по Крымскому мосту.