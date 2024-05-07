Берлин, 8 мая, 2024, 02:13 — ИА Регнум. Прокуроры Берлина прекратили расследование инцидента в отношении командующего военно-воздушных сил Германии генерал-лейтенанта Инго Герхарца после перехвата разговора офицеров бундесвера о планах атаки на Крымский мост с использованием крылатых ракет Taurus. Об этом известил новостной портал Business Insider.

ИА REGNUM Крымский мост, Керченский мост

Отмечается, что производство по уголовному делу было прекращено ещё 10 апреля.

Это решение объяснили тем, что «первоначальные подозрения, дающие право на начало расследования, отсутствовали».

«Не было никаких доказательств умышленных действий со стороны рассматриваемого лица. Любая небрежность может иметь отношение к дисциплинарным мерам, но не наказывается как халатность», — цитирует издание представителя прокуратуры.

Прокурор также добавил, что никаких расследований в отношении других фигурантов проводиться не будет.

Как передавало ИА Регнум, генпрокуратура Германии возбудила уголовное дело после утечки разговора высокопоставленных офицеров бундесвера. Об этом 20 марта сообщил телеканал WDR.

Ведение дела поручили федеральному ведомству уголовной полиции ФРГ (BKA), следователи которого должны узнать, как именно неизвестные смогли перехватить разговор немецких офицеров и кто за это отвечает.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в соцсетях аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших возможность удара крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту. Немецкие военные в том числе обсуждали, как при таком варианте развития ситуации скрыть участие в нём Германии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 2 марта заявил, что Берлин объяснит и расследует ситуацию с утечкой разговора офицеров бундесвера. А 4 марта в очередной раз полностью исключил возможность поставок украинской стороне ракет Taurus.

Глава минобороны Германии Борис Писториус 5 марта подписал указ о начале проверки в отношении участников перехваченной беседы.

10 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал о новых планах по подготовке контрнаступления украинских войск. По его словам, ВСУ будут пытаться разрушить Крымский мост в июле и бить по российской инфраструктуре.