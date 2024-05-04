Берлин, 4 мая, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Утечка записей секретных видеосовещаний в бундесвере стала унизительным провалом немецкого командования. Об этом написала британская газета Express.

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«Немецкая армия подверглась унижению после того, как тысячи секретных видеосовещаний попали в Сеть, что дало доступ к ним людям по всему миру», — говорится в материале.

Отмечается, что бреши в безопасности закрыли только вечером 3 мая. До этого ссылки с внутренней информацией оставались в открытом доступе на протяжении нескольких месяцев.

Ранее газета Zeit написала, что утечка была серьёзной, поскольку некоторые онлайн-встречи классифицировали как совершенно секретные.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта главред RT Маргарита Симоньян опубликовала в соцсетях аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших возможность удара ракетами Taurus по Крымскому мосту.

Канцлер Германии Олаф Шольц 2 марта заявил, что Берлин объяснит и расследует ситуацию с утечкой этой беседы, а 4 марта в очередной раз полностью исключил возможность поставок Киеву ракет Taurus.

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус 5 марта подписал указ о начале проверки в отношении участников перехваченной беседы. А издание Bild написало, что в ней, скорее всего, оказался виноват глава отдела операций и учений командования ВВС Германии Франк Грефе, находившийся в это время в Сингапуре.

Телеканал WDR 20 марта сообщил, что генпрокуратура ФРГ возбудила уголовное дело по факту утечки разговора высокопоставленных офицеров бундесвера.