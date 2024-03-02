Берлин, 2 марта, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстро разъяснить и расследовать ситуацию вокруг опубликованной аудиозаписи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост. Об этом 2 марта сообщило агентство DPA.

Janine Schmitz/Global Look Press Канцлер ФРГ Олаф Шольц

«Шольц пообещал оперативные разъяснения после российской публикации записи обсуждения поддержки Украины офицерами ВВС Германии», — говорится в публикации.

Отмечается, что Шольц назвал случившееся очень серьёзной проблемой и подчеркнул, что этот инцидент расследуется очень тщательно, быстро и интенсивно.

Как передавало ИА Регнум, главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в Telegram-канале полную аудиозапись разговора немецких офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост дальнобойными ракетами Taurus.

Запись опубликованного разговора высокопоставленных офицеров немецкой армии об ударе по Крымскому мосту, скорее всего, подлинная, заявило немецкое издание Welt.

29 февраля Шольц в очередной раз подчеркнул нежелание передавать Украине ракеты Taurus. Он объяснил решение тем, что опасается возможного использования этого оружия по целям на территории России. Для обеспечения контроля над применением Taurus следовало бы отправить на Украину немецких военных, но это исключено, добавил он.

Немецкое издание Focus после ознакомления с опубликованной записью беседы офицеров бундесвера написало, что Шольц, скорее всего, солгал о невозможности поставлять на Украину дальнобойные ракеты Taurus.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, запись разговора между немецкими военными поразительна, однако руководство России доподлинно знает о деятельности военных НАТО в конфликте на Украине.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала руководство Германии «осатаневшими» из-за положительного упоминания немецкими военными боевого опыта Третьего рейха. Она подчеркнула, что Россия ждёт реакции руководства Германии, а также главы МИД ФРГ Анналены Бербок на публикацию разговора военных.