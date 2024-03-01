Москва, 1 марта, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» текст разговора высокопоставленных офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост.

Дарья Драй ИА REGNUM

Разговор состоялся 19 февраля 2024 года, в нём участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Франк Грефе, инспектор BBC Германии Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Германии Фенске и Фроштедте, сообщила Симоньян.

Обсуждалась атака на мост немецкими ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale. Один из офицеров заявил, что эти ракеты при условии их поставки на Украину, согласовать которую пока отказывается канцлер Германии Олаф Шольц, будут готовы к применению через восемь месяцев.

Также в ходе обсуждения удара по Крымскому мосту участники разговора допустили передачу Киеву координат целей на территории России с точностью до трёх метров.

«Если же рассматривать мост, то я считаю, что Taurus недостаточно и нам нужно иметь представление о том, как он может работать, а для этого нам необходимы данные со спутников. Я не знаю, сможем ли мы за короткое время, а речь идет о месяце, подготовить украинцев к выполнению такой задачи», — заявил в ходе разговора Фроштедте.

Также в ходе беседы обсуждался вопрос, как создать видимость, что и после такого удара Германия не стала стороной военного конфликта.

«У политиков может вызвать озабоченность прямая закрытая связь Бюхеля (авиабаза в Германии. — Прим. ред.) и Украины, что может стать прямым участием в украинском конфликте. Но в таком случае можно сказать, что обмен информацией будет происходить через MBDA (европейский разработчик и производитель ракетных систем. — Прим. ред.), а мы направим одного-двух наших специалистов в Шробенхаузен. Конечно, это хитрость, но с точки зрения политики это, возможно, выглядит по-другому. Если обмен информацией происходит через производителя, то это не связано с нами», — сказал в ходе разговора Герхартц.

Представители бундесвера также обсуждали возможность обращения к британским военным за помощью в подготовке ударов по территории России.

«Нам нужно разделить всё на этапы. Сначала начать с простого, а потом переходить к сложному. Или можно обратиться к британцам, могут ли они нам оказать поддержку на начальном этапе, взять на себя вопросы планирования?» — задался вопросом Грефе.

Вместе с тем из разговора следует, что военные из Великобритании помогали ВСУ готовить удары с помощью крылатых ракет Storm Shadow по территории России.

«Нам необходимо представлять, что они (ВСУ. — Прим. ред.) могут использовать самолеты с креплениями для ракет Taurus и для Storm Shadow. Англичане были там и оснастили самолёты», — сказал Герхартц.

В министерстве обороны Германии отказались комментировать запись разговора.

«Пожалуйста, примите к сведению, что мы, в принципе, не комментируем сообщения СМИ и их содержание», — цитирует «РИА Новости» представителя Минобороны ФРГ.

Как отреагировали в России

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у Кремля пока нет информации о содержании записи беседы немецких офицеров об атаке на Крымский мост.

«Нет, мы не знаем ничего об этом содержании. Как будет доступна [запись], послушаем, тогда узнаем», — сказал Песков.

Вместе с тем в Госдуме сообщили, что нижняя палата Федерального собрания заслушает вопрос о разговоре офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост на ближайшем заседании. Обсуждение пройдёт после возвращения депутатов из регионов, где они находятся до 11 марта.

В Госдуме также заявили о необходимости направить в парламент Германии требование о проведении расследования. Обнародованная запись разговора обязывает руководство ФРГ дать России объяснения, подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин, перечислив пункты, по которым должны быть даны объяснения.

«1. Какими решениями ФРГ руководствовались кадровые военные бундесвера, обсуждая планы нанесения ударов по РФ? 2. Понесут ли они наказание? И какое? 3. Знают ли о произошедшем депутаты Бундестага? 4. Понимает ли (канцлер Германии Олаф. — Прим. ред.) Шольц, что эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов?», — написал спикер в своём Telegram-канале.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин, комментируя запись, заявил, что Россия в ежедневном режиме отрабатывает меры противодействия всем возможным видам атак на Крымский мост.

Также сенатор призвал власти ФРГ незамедлительно провести тщательное расследование содержания этого разговора и предоставить мировому сообществу объяснения.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, запись разговора между немецкими военными поразительна, однако руководство России доподлинно знает о деятельности военных НАТО в конфликте на Украине.

«Вы знаете, конечно, с одной стороны поразительно, а с другой стороны — нет. Я уже упоминал в предыдущих ответах на вопросы о том, что мы доподлинно знаем об участии военнослужащих стран НАТО, которые маскируются то под наёмников, то иным способом — под людей, которые не принадлежат вооружённым силам стран НАТО», — сказал министр.

Глава российского МИД также упомянул, как немецкие военные обсуждали, как бы им «похитрее» поставить Украине Taurus для атаки по Крымскому мосты.

По словам Лаврова, говоря о дистанционной наводке ракет по российской территории, немецкие военные понимали, что это в любом случае будет прямым участием в конфликте.

По словам министра, лица представителей стран НАТО «полностью в пуху». Непонятно, как руководство Германии будет оправдываться перед собственным населением, добавил Лавров.

Отголоски из прошлого

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала руководство Германии «осатаневшими» из-за положительного упоминания немецкими военными боевого опыта Третьего рейха.

«Я тут вчиталась! Вы только подумайте, современное немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха. Да они вообще уже осатанели», — написала дипломат в Telegram-канале.

Вместе с тем Захарова подчеркнула, что Россия ждёт реакции руководства Германии, а также главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

Комментируя запись разговора, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев процитировал стихи русского поэта Константина Симонова «Убей его!» 1942 года.

По словам Медведева, немцы «снова превратились в заклятых врагов» России, при этом не забывают об использовании «лживой риторики» о неучастии Германии в конфликте на Украине.

Так хотел он, его вина, —

Пусть горит его дом, а не твой,

И пускай не твоя жена,

А его пусть будет вдовой.

Пусть исплачется не твоя,

А его родившая мать,

Не твоя, а его семья

Понапрасну пусть будет ждать.

Так убей же хоть одного!

Так убей же его скорей!

Сколько раз увидишь его,

Столько раз его и убей!

Сопроводил Медведев стихом Симонова свой комментарий.

В заключение зампред Совбеза России также процитировал призыв времён Великой Отечественной войны «Смерть немецко-фашистским оккупантам», назвав его актуальным.