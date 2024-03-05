Берлин, 5 марта, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Борис Писториус подписал указ о начале проверки в отношении участников перехваченной беседы офицеров бундесвера о возможности нанесения ударов по Крымскому мосту. Он заявил об этом 5 марта на пресс-конференции в Берлине.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Сегодня утром я подписал [указ о] дисциплинарной доследственной проверке в отношении участников конференции», — сказал он.

По словам Писториуса, проверку проведут в отношении всех участников разговора и в том числе инспектора ВВС Инго Герхартца.

При этом глава минобороны ФРГ отметил, что сейчас нет речи о персональных последствиях для участников этого разговора, и добавил, что если проверка не выяснит чего-то худшего, он не позволит лучшим немецким офицерам стать жертвами российских «игр».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 марта Писториус заявил, что утечка беседы военных бундесвера произошла не из-за взлома систем связи. По его словам, участник интернет-разговора из Сингапура подключился к беседе через несанкционированное соединение.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала запись разговора высокопоставленных немецких военных о возможной атаке на Крымский мост с использованием Taurus от 19 февраля 2024 года. В беседе участвовали глава отдела операций и учений командования ВВС Германии Франк Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.

В ходе беседы они допустили передачу ВСУ координат целей на территории России с точностью до трёх метров с помощью данных со спутников и то, как не сделать при этом Германию стороной военного конфликта.

Канцлер Германии Олаф Шольц 2 марта пообещал разъяснить и расследовать ситуацию с утечкой беседы военных. По его словам, это серьёзная проблема, которую нужно тщательно и быстро расследовать.

МИД России 4 марта вызвал посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа и объявил ему демарш. Во внешнеполитическом ведомстве также потребовали от немецкого посла разъяснить этот инцидент.