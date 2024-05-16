Пекин, 16 мая, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Кремль показал кадры общения Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке в ходе встречи 16 мая.

кадр из видео Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Протокольными переговорами общение лидеров не ограничилось. Путин и Си Цзиньпин продолжили беседу в правительственной резиденции Чжуннаньхай в свободной обстановке. Главы государств прогулялись по парку рядом с дворцом, беседуя тет-а-тет, а затем попили чай.

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Путин прибыл в Пекин с двухдневным государственным визитом. В Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча лидеров двух стран. Переговоры длились 2,5 часа. Стороны, в частности, обсудили ситуацию на Украине, перспективы развития двусторонних отношений, а также вопросы торговли и энергетики. Путин и Си Цзиньпин подписали 16 мая совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Президент России возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь. Монумент возвели в память о героях, сложивших жизни в революционной борьбе китайского народа в XIX и ХХ веках.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков 14 мая заявил журналистам, что неформальные переговоры пройдут в формате ужина с участием некоторых членов делегаций. Ушаков назвал неформальную встречу самой важной. По его словам, на ней Путин и Си Цзиньпин, в частности, обсудят ситуацию на Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 16 мая заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили международные вопросы и Украину.