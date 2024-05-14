Москва, 14 мая, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Неформальные переговоры президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина 16 мая пройдут в формате ужина с участием некоторых членов делегаций, сообщил журналистам 14 мая помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

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«У Путина и Си Цзиньпина запланирована и неформальная встреча, в ней будут участвовать Белоусов и Шойгу», — заявил он.

Ранее, сообщалось, что Путин освободил Сергея Шойгу от должности и. о. министра обороны и назначил его на пост секретаря Совбеза РФ. На пост главы Минобороны Путин рекомендовал Андрея Белоусова.

Ушаков назвал неформальную встречу самой важной. По его словам, на ней лидеры двух стран, в частности, обсудят ситуацию на Украине.

Помощник президента также рассказал, что после концерта вечером 16 мая лидеры побеседуют один на один, прогуляются по парку рядом с дворцом, попьют чай, а затем проведут неформальные переговоры и ужин с участием некоторых членов делегаций с обеих сторон.

Помощник президента также добавил, что в состав российской делегации войдут назначенный заместителем главы аппарата президента Максим Орешкин, исполняющий обязанности главы МИД Сергей Лавров, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, кандидат на должность главы Минфина Антон Силуанов, генеральный директор РЖД Олег Белозёров, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Как сообщало ИА Регнум, 16–17 мая Путин посетит Китай с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка российского лидера в Китай станет первой после вступления Путина в должность.

Ушаков 14 мая заявил, что к визиту Путина в Китай подготовили большой объём двусторонних документов, в том числе коммерческого характера. Всего в присутствии лидеров двух стран планируют подписать 11 межправительственных документов.

Президент России в ходе визита также выступит перед студентами одного из крупнейших вузов КНР Харбинского политехнического университета.