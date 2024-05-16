Путин в Пекине возложил цветы к памятнику народным героям
Пекин, 16 мая, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе визита в Китай возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Президент России возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь», — сообщили в Кремле.
Пресс-служба Кремля опубликовала видео церемонии возложения венка, на которой присутствовали члены российской делегации и представители китайской стороны. Когда венок установили у памятника, Путин поправил ленточки, окрашенные в цвет российского флага, и поклонился.
Памятник Народным героям создали в память о тех, кто сложил жизни в революционной борьбе китайского народа в XIX и ХХ веках.
Как сообщало ИА Регнум, 16 мая начался государственный визит Путина в Китай. В составе делегации представители правительства России, глава МИД Сергей Лавров, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, председатель СБ России Сергей Шойгу.
В Пекине Путина торжественно встретили у трапа самолёта. По красной дорожке российский лидер прошёл мимо почётного караула. На переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Дом народных собраний президента России доставили на лимузине «Аурус».
Официальная часть российско-китайских переговоров к настоящему моменту завершились подписанием соглашения об углублении стратегического партнёрства. Вечером планируется неофициальная встреча Путина с Си Цзиньпином, посвящённая в том числе важным вопросам международной повестки.