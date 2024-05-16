Пекин, 16 мая, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе визита в Китай возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине, сообщили в пресс-службе Кремля.

Сергей Бобылев / РИА Новости Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии возложения венка к памятнику Народным героям

«Президент России возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь», — сообщили в Кремле.

Пресс-служба Кремля опубликовала видео церемонии возложения венка, на которой присутствовали члены российской делегации и представители китайской стороны. Когда венок установили у памятника, Путин поправил ленточки, окрашенные в цвет российского флага, и поклонился.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889252" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Президент России возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь

Памятник Народным героям создали в память о тех, кто сложил жизни в революционной борьбе китайского народа в XIX и ХХ веках.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая начался государственный визит Путина в Китай. В составе делегации представители правительства России, глава МИД Сергей Лавров, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, председатель СБ России Сергей Шойгу.

В Пекине Путина торжественно встретили у трапа самолёта. По красной дорожке российский лидер прошёл мимо почётного караула. На переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Дом народных собраний президента России доставили на лимузине «Аурус».

Официальная часть российско-китайских переговоров к настоящему моменту завершились подписанием соглашения об углублении стратегического партнёрства. Вечером планируется неофициальная встреча Путина с Си Цзиньпином, посвящённая в том числе важным вопросам международной повестки.