Песков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин обсудили на неформальной встрече
Путин и Си Цзиньпин обсудили на неформальной встрече международные дела и Украину
Москва, 16 мая, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи 16 мая в Пекине обсудили международные вопросы и Украину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Обсудили международные дела и Украину», — процитировал официального представителя Кремля «Интерфакс».
Песков уточнил, что неформальное общение длилось около четырёх часов. После завершения программы в Пекине российский президент отправится в Харбин.
Как сообщало ИА Регнум, Путин находится в Пекине с официальным визитом по приглашению Си Цзиньпина. Они провели неформальные переговоры в правительственной резиденции «Чжуннаньхай» в закрытом режиме.
Всего российский и китайский лидеры пробыли вместе более 12 часов. Утром они также провели переговоры в расширенном составе. После этого главы государств подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.
Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли хорошо. Они обсуждали торгово-экономические и внешнеполитические вопросы.