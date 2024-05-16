Москва, 16 мая, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи 16 мая в Пекине обсудили международные вопросы и Украину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

кадр из видео Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«Обсудили международные дела и Украину», — процитировал официального представителя Кремля «Интерфакс».

Песков уточнил, что неформальное общение длилось около четырёх часов. После завершения программы в Пекине российский президент отправится в Харбин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин находится в Пекине с официальным визитом по приглашению Си Цзиньпина. Они провели неформальные переговоры в правительственной резиденции «Чжуннаньхай» в закрытом режиме.

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Всего российский и китайский лидеры пробыли вместе более 12 часов. Утром они также провели переговоры в расширенном составе. После этого главы государств подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли хорошо. Они обсуждали торгово-экономические и внешнеполитические вопросы.