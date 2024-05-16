Москва, 16 мая, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Военная разведка Украины планировала нанести удар по системе противовоздушной обороны, которая прикрывает Крымский мост. Об этом сообщили 16 мая в ФСБ.

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

Удар планировали нанести с помощью беспилотника. Данные о российских средствах ПВО в районе Керчи, которые разведка Украины намеревалась использовать для нанесения удара, передал Киеву задержанный ФСБ по подозрению в подготовке теракта мужчина. В этом он сам признался на допросе.

«Они (украинские спецслужбы. ― Прим. ред.) требовали любой информации, касающейся либо военнослужащих России, либо объектов военных, просили фотографии ПВО в районе Керчи, их я тоже отправлял», ― рассказал задержанный.

Он также добавил, что украинская разведка планировала передать ему небольшой беспилотник, научить им управлять для последующего нанесения удара, предположительно, по средствам ПВО тоже в районе Керчи.

По его словам, в итоге украинские спецслужбы не смогли передать дрон, поскольку он при передаче разрушается.

16 мая ФСБ сообщила о том, что спецслужбы предотвратили теракт в Крыму. По данным ведомства, двое украинских агентов ― россиянин 1999 года рождения и его 24-летняя сожительница — намеревались устроить подрыв железнодорожного полотна в Ленинском районе Крыма.

Мужчину сотрудники Главного управления разведки минобороны Украины завербовали в октябре 2023 года через интернет-мессенджер. Затем он привлёк к выполнению заданий украинских спецслужб свою сожительницу. Обоих подозреваемых задержали в момент совершения преступления.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на готовящееся в этом году нападение на Крымский мост. В соцсети Х он привёл список «шести основных типов мостов на 2024-й», среди которых арочные, связанные арочные, консольные, вантовые, подвесные и Керченский мосты, проиллюстрировав каждый тип отдельным изображением. При этом к надписи «Керченский мост» он прикрепил пустое изображение.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в ответ на это заявил, что возможные атаки на Крымский мост со стороны киевского режима не останутся без ответа со стороны России.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва следит за намёками Киева на новые атаки на Крымский мост, и российские спецслужбы предпринимают соответствующие меры. Он добавил, что киевский режим не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность, и Россия учитывает это в своей работе.

Ранее посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс в социальных сетях привёл изображения Крымского моста и запускаемой ракеты, а под коллажем предложил сфотографироваться на мосту тем, кто до сих пор этого не сделал.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что люди, выступающие с подобными угрозами, рано или поздно пожалеют о своих оплошностях.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 10 апреля обнародовал новые планы по подготовке контрнаступления Вооружённых сил Украины. Он заявил, что украинские военные попытаются нанести удары по Крымскому мосту.

Представитель дипслужбы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе 6 мая заявил, что Европейский союз рассматривает возможный удар ВСУ по Крымскому мосту как «право Украины на самозащиту».