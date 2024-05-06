Брюссель, 6 мая, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Европейский союз рассматривает возможный удар ВСУ по Крымскому мосту как «право Украины на самозащиту», заявил 6 мая представитель дипслужбы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Украина воюет за свое выживание и Украина имеет законное и международно гарантированное право на самозащиту», — сказал он, отвечая на вопрос, как в ЕС относятся к планам Киева нанести удар по Крымскому мосту.

Как передавало ИА Регнум, постпред Украины при ООН Сергей Кислица 2 мая опубликовал в соцсетях картинку с намёком на то, что Киев планирует атаковать Крымский мост в 2024 году. Он опубликовал шесть типов мостов, среди которых назвал Керченский мост, и над этой надписью — пустое изображение.

Ранее посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс в своих социальных сетях привёл изображения Крымского моста и запускаемой ракеты, а под коллажем предложил сфотографироваться на мосту тем, кто до сих пор этого не сделал. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что люди, выступающие с подобными угрозами, рано или поздно пожалеют о своих оплошностях.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал поступок посла, заявив, что литовские власти пожалеют о всех своих оплошностях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 мая назвал опасными слова Кэмерона о праве киевского режима атаковать российские объекты британским оружием. Представитель Кремля заявил, что это — прямая эскалация напряжённости конфликта на Украине.