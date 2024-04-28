Вильнюс, 28 апреля, 2024, 03:49 — ИА Регнум. Посол Литвы в Швеции, бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс дал понять, что готовится удар по Крымскому мосту. Дипломат опубликовал в соцсети X пост на эту тему.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

В Сети Линкявичюс разместил коллаж с изображением Крымского моста и фотографией пуска ракеты. В комментариях к публикации он посоветовал желающим сфотографироваться на фоне моста, пока «ещё есть время».

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал поступок посла, заявив, что литовские власти пожалеют о всех своих оплошностях.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению постоянного представителя Республики Крым при президенте России, вице-премьера регионального правительства Георгия Мурадова, поставленные Украине американские дальнобойные ракеты ATACMS несут угрозу Крымскому мосту и городам полуострова. Он добавил, что не сомневается в надёжности российской системы ПВО, но новая угроза очевидна.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 10 апреля в интервью немецкому изданию Bild рассказал о новых планах по подготовке контрнаступления украинских войск. По его словам, бойцы ВСУ будут пытаться разрушить Крымский мост и бить по российской инфраструктуре, которую он назвал «военной целью».

Запад никак не отреагировал на озвученные киевскими властями планы о возможности новой атаки на Крымский мост, заявила 18 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Как бы ощущали себя западные общественность, официальные структуры и спецслужбы, если бы военные эксперты третьих стран вели публичное обсуждение, например, подрывов мостов в Германии, Португалии или тоннеля под Ла-Маншем на страницах крупных западных СМИ, поинтересовалась дипломат.

На автомобильной части Крымского моста 8 октября 2022 года взорвался грузовой автомобиль, это привело к частичному обрушению автомобильных пролётов, в результате чего погибли четыре человека. ФСБ установила, что к этому причастно ГУР Украины, а глава Службы безопасности Украины Василий Малюк (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) 26 июля 2023 года признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Второй раз Крымский мост Киев атаковал 17 июля 2023 года с помощью морских дронов. В результате теракта погибла ехавшая отдыхать в Крым семейная пара из Белгородской области.