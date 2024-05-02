Белгород, 1 мая, 2024, 22:34 — ИА Регнум. Вечером 1 мая губернаторы Курской и Воронежской областей Роман Старовойт и Александр Гусев объявили, что в регионах объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об опасности атаки БПЛА в Белгородской области сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения воздушной атаки», — написал Старовойт в своём Telegram-канале.

Губернатор Воронежской области Гусев призвал жителей сохранять спокойствие, отслеживать оповещения от правительства региона и МЧС России. Он подчеркнул, что системы ПВО готовы для отражения возможной атаки.

Как передавало ИА Регнум, в среду утром в Министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 1 мая российские средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над территорией РФ шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. В ведомстве уточнили, что из них три перехватили над Воронежской областью и ещё по одному — над Рязанской, Белгородской и Курской областями.

Днём 1 мая российские военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаки с применением БПЛА самолётного типа. Как сообщили в Минобороны, около 15:30 мск средства ПВО уничтожили украинский дрон в небе над Белгородской областью.