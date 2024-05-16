Симферополь, 16 мая, 2024, 09:49 — ИА Регнум. В Крыму сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Об этом 16 мая сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Известия/Александр Казаков

По данным Федеральной службы безопасности, двое украинских агентов ― россиянин 1999 года рождения и его 24-летняя сожительница — намеревались устроить подрыв железнодорожного полотна в Ленинском районе Крыма.

Установлено, что мужчину сотрудники Главного управления разведки минобороны Украины завербовали в октябре 2023 года через интернет-мессенджер. Затем он привлёк к выполнению заданий украинских спецслужб свою сожительницу.

«В апреле 2024 года по предоставленным куратором координатам фигуранты изъяли из схрона в Севастополе взрывное устройство, которое пытались заложить под железнодорожное полотно около села Октябрьское Ленинского района Республики Крым», ― говорится в сообщении ведомства.

Обоих подозреваемых задержали в момент совершения преступления.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая стало известно о том, что в Керчи задержали местного жителя, готовившего по заданию спецслужб Украины взрыв на железной дороге. Известно, что мужчина начал подготовку к осуществлению теракта в декабре 2023 года. Его куратор в ходе общения в интернете обучил задержанного изготавливать самодельные взрывные устройства и обращаться с ними.

В апреле 2024 года мужчина приобрёл компоненты, необходимые для изготовления СВУ. При обыске в доме задержанного обнаружили микросхемы, поражающие элементы, взрывчатое вещество и провода. Фигурант нигде не работал, а ранее был судим за грабёж. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о теракте.

В Крыму 2 мая вступил в силу приговор Верховного суда республики в отношении украинца, собиравшего данные о Вооружённых силах России для разведки своей страны. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.