Симферополь, 2 мая, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Возможные атаки на Крымский мост со стороны киевского режима, на которые намекнул постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, не останутся без ответа со стороны России. Об этом 2 мая заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

«Мы допускаем провокации со стороны нацистского режима [Владимира] Зеленского в отношении Крымского моста, но пусть в Киеве заучат или запишут, что за каждую попытку агрессии им воздастся сторицей», ― подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что после того как украинские политики довели страну до развала, они стремятся разрушить гражданские объекты на территории России.

«Киевский режим продолжает демонстрировать оскал террористов, обнажая свою разрушительную и чудовищную суть», — процитировала «Lenta.ru» слова Гемпеля.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая постоянный представитель Украины при Организации Объединённых Наций Сергей Кислица намекнул на готовящееся в этом году нападение на Крымский мост. В соцсети Х он привёл список «шести основных типов мостов на 2024-й», среди которых арочные, связанные арочные, консольные, вантовые, подвесные и Керченский мосты, проиллюстрировав каждый тип отдельным изображением.

При этом к надписи «Керченский мост» он прикрепил пустое изображение.

Ранее посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс в своих социальных сетях привёл изображения Крымского моста и запускаемой ракеты, а под коллажем предложил сфотографироваться на мосту тем, кто до сих пор этого не сделал. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что люди, выступающие с подобными угрозами, рано или поздно пожалеют о своих оплошностях.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 10 апреля обнародовал новые планы по подготовке контрнаступления Вооружённых сил Украины. Он заявил, что украинские военные попытаются нанести удары по Крымскому мосту.

Британская газета The Sun 14 апреля написала, что Киев попытается уничтожить Крымский мост к середине июля. По словам опрошенных изданием экспертов, украинские военные используют от 20 до 40 ракет Storm Shadow для удара по дорожному полотну и морские беспилотники для подрыва опор.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила 18 апреля, что Запад никак не отреагировал на озвученные киевскими властями планы о возможности новой атаки на Крымский мост.