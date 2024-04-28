Полянский ответил послу Литвы на пост с Крымским мостом и ракетой
Полянский обратил внимание на намёк посла Литвы про Крымский мост
Москва, 28 апреля, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Угрозы литовского посла в Швеции Линаса Линкявичюса, размещённые в соцсети X в виде коллажа с Крымским мостом, прокомментировал заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Посол Литвы привёл изображения Крымского моста и запускаемой ракеты, а под коллажем предложил сфотографироваться на Крымском мосту тем, кто до сих пор этого не сделал. Для этого «ещё есть время», добавил посол.
«Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях», — написал в ответ Полянский.
Российский дипломат напомнил, что ранее нынешний глава МИД Польши Радослав Сикорский сначала опубликовал, а потом трусливо удалил «печально известный твит» о диверсии на газопроводах «Северный поток». Его пример, предположил Полянский, и вдохновляет «раболепных прибалтийских американских болонок».
Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года Сикорский намекнул на причастность США к подрыву «Северных потоков». Он поблагодарил Вашингтон в Twitter, разместив снимок с места аварии, а позже процитировал угрозы американского президента Джо Байдена в адрес газопровода.
Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в Главном управлении разведки минобороны Украины сообщила в начале апреля, что киевский режим попытается снова атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года.
Первой атаке мост подвергся утром 8 октября 2022 года. Тогда на его автодорожной части был подорван грузовик, загорелись цистерны с топливом из железнодорожного состава. Погибли водитель грузовика и четыре человека в ехавшей рядом легковой машине. По данным российских спецслужб, теракт организовало ГУР минобороны Украины.
Вторая атака была совершена ночью 17 июля 2023 года с помощью надводных беспилотников. В результате взрыва была повреждена автодорожная часть моста, погибли два человека. Движение по всем четырём полосам восстановленного моста открыли 14 октября.
В Кремле не раз подчеркивали, что киевский режим атакует гражданские объекты террористическими методами. Это ещё больше убеждает в необходимости полного выполнения целей спецоперации.