Москва, 28 апреля, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Угрозы литовского посла в Швеции Линаса Линкявичюса, размещённые в соцсети X в виде коллажа с Крымским мостом, прокомментировал заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Посол Литвы привёл изображения Крымского моста и запускаемой ракеты, а под коллажем предложил сфотографироваться на Крымском мосту тем, кто до сих пор этого не сделал. Для этого «ещё есть время», добавил посол.

Скриншот поста литовского посла в Швеции Линкявичюса в соцсети X

«Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях», — написал в ответ Полянский.

Российский дипломат напомнил, что ранее нынешний глава МИД Польши Радослав Сикорский сначала опубликовал, а потом трусливо удалил «печально известный твит» о диверсии на газопроводах «Северный поток». Его пример, предположил Полянский, и вдохновляет «раболепных прибалтийских американских болонок».

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года Сикорский намекнул на причастность США к подрыву «Северных потоков». Он поблагодарил Вашингтон в Twitter, разместив снимок с места аварии, а позже процитировал угрозы американского президента Джо Байдена в адрес газопровода.

Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в Главном управлении разведки минобороны Украины сообщила в начале апреля, что киевский режим попытается снова атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года.

Первой атаке мост подвергся утром 8 октября 2022 года. Тогда на его автодорожной части был подорван грузовик, загорелись цистерны с топливом из железнодорожного состава. Погибли водитель грузовика и четыре человека в ехавшей рядом легковой машине. По данным российских спецслужб, теракт организовало ГУР минобороны Украины.

Вторая атака была совершена ночью 17 июля 2023 года с помощью надводных беспилотников. В результате взрыва была повреждена автодорожная часть моста, погибли два человека. Движение по всем четырём полосам восстановленного моста открыли 14 октября.

В Кремле не раз подчеркивали, что киевский режим атакует гражданские объекты террористическими методами. Это ещё больше убеждает в необходимости полного выполнения целей спецоперации.