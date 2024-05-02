Москва, 2 мая, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Россия следит за намёками Киева на новые атаки на Крымский мост, и российские спецслужбы предпринимают соответствующие меры. Об этом 2 мая заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Представитель Кремля уточнил, что такого рода намёки Киева уже не новость и российская сторона не видит в них никаких новых элементов.

Песков отметил, что киевский режим не скрывает намерений продолжать вести террористическую деятельность, и Москва учитывает это в своей работе.

«Наши специальные ведомства и министерства принимают соответствующие меры», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 мая постоянный представитель Украины при Организации Объединённых Наций Сергей Кислица намекнул на готовящееся в 2024 году новое нападение на Крымский мост. Он привёл список «шести основных типов мостов на 2024-й», а к надписи: «Керченский мост» прикрепил пустое изображение.

Посол Литвы в Швеции, экс-глава МИД республики Линас Линкявичюс 28 апреля опубликовал в соцсетях изображения Крымского моста и запускаемой ракеты. Он также предложил сфотографироваться на мосту всем, кто этого ещё не сделал.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский 10 апреля рассказал о новых планах по подготовке контрнаступления украинской армии. По его словам, ВСУ вновь попытаются нанести удары по Крымскому мосту.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский 28 апреля прокомментировал угрозы Линкявичюса. Он заявил, что делающие такого рода выпады люди рано или поздно пожалеют о своих оплошностях.

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель 2 мая отметил, что возможные атаки на Крымский мост со стороны Киева, на которые намекал Кислица, не останутся без ответа. Он подчеркнул, что киевский режим продолжает демонстрировать «оскал террористов», показывая собственную разрушительную и чудовищную суть.