Москва, 14 мая, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин хорошо знает свою команду и доверяет ей. Приближённые к главе государства лица помогают успешно выдерживать испытания и решать стратегические задачи развития. Администрация показала свою высокую эффективность в самых сложных ситуациях, в которых оказывалась страна, включая пандемию коронавируса и события, связанные с военной спецоперацией. Именно так объясняется тот факт, что перестановки в аппарате президента, осуществлённые в мае 2024 года, оказались немногочисленными. Но те, которые произошли, заслуживают внимания. Такими оценками поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Марат Баширов, комментируя новые назначения в администрации президента России.

Алексей Дружинин/РИА Новости Президент России Владимир Путин

Перестановок в команде главы государства на самом деле не очень много, заметил эксперт. Наиболее заметной, по его оценке, стало назначение Максима Орешкина, который с 2020 года занимал должность помощника президента, заместителем руководителя администрации. Очевидно, президента устраивало, что делал Орешкин в роли советника, и теперь он со статусом замглавы администрации будет, вероятно, более плотно работать с правительством по экономическим вопросам.

Также важным Баширов назвал решение доверить бывшему секретарю Совбеза Николаю Патрушеву вопросы кораблестроения — стратегически важной сферы для экономики и безопасности страны. В ней, по словам эксперта, требуются решения геополитического масштаба, и Патрушеву на этой позиции должен пригодиться опыт работы на посту секретаря Совбеза. На этом очень важном направлении необходим прорыв, который затронет как строительство военных судов (не исключено также изменение структуры флота), в том числе в Чёрном море, так и развитие торгового флота для использования на транспортных коридорах в Арктике. Отдельное важное направление здесь — это танкеры, особенно — для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), рынок которого развивается очень быстро.

«В этой сфере надо ускоряться и восстанавливать те старые компетенции судостроения, которые были во времена СССР, а потом начали теряться, когда понадеялись на зарубежный флот. Огромное значение имеют и речные артерии, они развиваются у нас не только с точки зрения перевозок, но и туризма», — отметил профессор.

В зону ответственности ещё одного нового помощника президента — Алексея Дюмина, который покидает должность губернатора Тульской области, войдёт всё, что касается военно-промышленного комплекса (ВПК). Это тесное взаимодействие с Министерством обороны и с военно-промышленной комиссией в правительстве России.

«Дюмин до этого работал замминистра обороны, потом возглавлял Тульскую область — один из регионов, где очень много оборонных предприятий. Всё это показало его высокую эффективность и тонкое понимание всех рабочих процессов», — прокомментировал эксперт.

Также, по замечанию собеседника ИА Регнум, в должность помощника президента вступит депутат Елена Ямпольская — активный сторонник развития патриотических смыслов в культуре, она возглавляла профильный комитет в Госдуме.

«Это ротация в рамках той кадровой политики, которую президент вообще любит организовывать — своего рода лифты наверх», — резюмировал Баширов.

Владимир Путин подписал 14 мая целый ряд указов, касающихся назначений в своей администрации сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что Максим Орешкин стал замглавы администрации и будет заниматься экономикой, а также транспортом. Кроме того, пресс-секретарь президента упомянул о вхождении в аппарат главы государства Николая Патрушева, Алексея Дюмина, Елены Ямпольской и ряда других российских чиновников.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая Путин подписал указы о назначениях в администрации президента. Свои посты, в частности, сохранили Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента и замглавы его администрации), Антон Вайно (руководитель администрации), Алексей Громов и Сергей Кириенко (первые заместители главы администрации президента).