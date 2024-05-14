Москва, 14 мая, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Дмитрий Песков сохранил пост пресс-секретаря президента и замглавы его администрации, следует из указа главы государства Владимира Путина.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Дмитрий Песков

«Назначить Пескова Дмитрия Сергеевича — заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарем президента Российской Федерации», — говорится в указе.

Песков занимает должность пресс-секретаря российского президента с 2008 года. В 2012 году, после избрания Путина президентом, Песков перешёл в администрацию главы государства в ранге заместителя руководителя.

Дмитрий Песков родился в Москве. В 1989 году окончил институт стран Азии и Африки при МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности историк-востоковед, референт-переводчик. Затем поступил на работу в МИД. Был первым секретарём посольства России в Турции. В 2000 году стал начальником отдела по связям со СМИ, заместителем, первым заместителем начальника Управления пресс-службы президента, заместителем пресс-секретаря президента.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 мая назначил бывшего секретаря Совета безопасности Николая Патрушева своим помощником. В тот же день президент назначил Антона Вайно руководителем администрации главы государства, Алексея Дюмина помощником президента, а Максима Орешкина заместителем главы аппарата президента.