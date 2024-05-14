Москва, 14 мая, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 14 мая подписал целый ряд указов, касающихся назначений в администрации главы государства. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/РИА Новости

«Я не будут их перечислять. Как вы знаете, Максим Орешкин — замглавы администрации, он будет заниматься вопросами экономики, как и занимался, а также транспортом», ― уточнил представитель Кремля.

По словам Пескова, помощник президента Владимир Мединский, помимо истории и исторического наследия, теперь будет заниматься и вопросами культуры. Вместе с ним ими займётся и советник президента Елена Ямпольская.

«Также Ямпольская будет под кураторством Сергея Кириенко привлекаться к теме молодежной политики», ― добавил Песков.

Новый помощник президента Алексей Дюмин будет курировать спорт. Песков добавил, что Николай Патрушев тоже стал помощником президента, он будет заниматься вопросами кораблестроения, это будет его основной сферой кураторства, но будут и другие.

Игорь Левитин, ставший советником президента, главным образом будет концентрироваться на международном транспорте и на Северном морском пути.

«Вот это новые нюансы, которые следовали бы отметить», ― заключил пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая Путин подписал указы о назначениях в администрации главы государства. Свои посты, в частности, сохранили Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента и замглавы его администрации), Антон Вайно (руководитель администрации главы государства), Алексей Громов и Сергей Кириенко (первые заместители главы АП).

Также российский лидер назначил своими помощниками бывшего секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Также Путин подписал указ о назначении Максима Орешкина заместителем главы аппарата президента. С января 2020 года Орешкин занимал должность помощника президента.