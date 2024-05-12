Геническ, Херсонская область, 12 мая, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Боевики киевского режима наносят удары по Белгороду, так как терпят поражения на фронте. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Антон Вергун/РИА Новости

«Терпя поражение на фронте, киевский режим отыгрывается на мирных людях. Безумная злоба на грани помешательства», — написал Сальдо.

Глава Херсонской области назвал украинские войска террористами.

«Искренне соболезную родным и близким погибших в результате этого теракта. Мы разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления!» — обратился Сальдо к жертвам теракта ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж.

При обрушении подъезда жилого дома на улице Щорса в Белгороде, по предварительным данным, пострадали 20 человек, в том числе двое детей, уточнил позже Гладков.

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Полуторамесячного ребёнка, пострадавшего при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде, готовят к транспортировке в Москву, сообщил губернатор Белгородской области. Он добавил, что также госпитализировали в реанимацию 16-летнего подростка.

Президенту Владимиру Путину доложили о случившемся, он дал необходимые поручения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Атаку ВСУ на жилой дом он назвал варварской. МИД назвал удар по жилому дому терактом, за которым стоят Киев и его западные спонсоры. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте.

Атака киевского режима на Белгород была совершена с применением вооружений НАТО, Россия требует от руководства ОБСЕ её жёстко осудить, заявило постоянное представительство РФ при организации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала теракт в Белгороде новым кровавым звеном в цепи преступлений киевского режима. Она подчеркнула, что атакой стоят Киев и его западные спонсоры.