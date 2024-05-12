Белгород, 12 мая, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Полуторамесячного ребёнка, пострадавшего при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде, готовят к транспортировке в Москву, сообщил 12 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ТАСС/Елизавета Демидова

Младенец получил баротравму и черепно-мозговую травму, написал губернатор в своём Telegram-канале.

«Полуторамесячный ребенок с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи готовится к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве», — сообщил Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что при обрушении подъезда пострадали, по предварительным данным, 20 человек, в том числе двое детей. Погибли, также по предварительным данным, четыре человека.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 мая Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, отметил глава региона.

Жителей эвакуировали из дома. Разбор завалов вечером и ночью будет продолжаться. Есть информация, что люди остаются под завалами, отмечал губернатор.

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Президенту Владимиру Путину доложили о случившемся, он дал необходимые поручения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Атаку ВСУ на жилой дом он назвал варварской. МИД назвал удар по жилому дому терактом, за которым стоят Киев и его западные спонсоры. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте.

Киевский режим совершил террористическую атаку на Белгород, жилые кварталы города обстреливались с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire, заявило Министерство обороны. Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» был повреждён жилой дом, отметило ведомство.