Белгород, 12 мая, 2024, 17:46 — ИА Регнум. При обрушении подъезда жилого дома на улице Щорса в Белгороде, по предварительным данным, пострадали 20 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Павел Колядин/РИА Новости

Спасатели достали из-под завалов мужчину, он жив, врачи оказывают ему необходимую помощь, написал Гладков в своём Telegram-канале.

«По предварительной информации, всего в городе пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Полуторамесячный ребенок с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи готовится к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве», — отметил губернатор.

Ещё одного пострадавшего, 16-летнего подростка с баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализировали в отделение реанимации детской областной клинической больницы. 11 пострадавших с различными травмами находятся в больницах, ещё шесть человек получили необходимую помощь и отправлены на амбулаторное лечение, добавил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 мая Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, отметил глава региона.

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Спасатели достали из-под завалов два тела погибших. В Белгород направлены медики федеральных и московских центров, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Михаил Мурашко. Эвакуация из здания завершена, устанавливается местонахождение 10 человек, которые могли находиться в доме в момент обрушения.

Президенту Владимиру Путину доложили о случившемся, он дал необходимые поручения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Атаку ВСУ на жилой дом он назвал варварской. МИД назвал удар по жилому дому терактом, за которым стоят Киев и его западные спонсоры. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте.

Киевский режим совершил террористическую атаку на Белгород, жилые кварталы города обстреливались с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire, заявило Министерство обороны. Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» был повреждён жилой дом, отметило ведомство.