Белгород, 12 мая, 2024, 18:26 — ИА Регнум. В Белгороде госпитализировали в реанимацию 16-летнего подростка после частичного обрушения жилого дома на улице Щорса из-за ракетного обстрела украинскими боевиками. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Кадр из видео

«16-летний парень с баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализирован в отделение реанимации детской областной клинической больницы», — написал глава региона.

Он добавил, что 11 пострадавших с различными травмами находятся в больницах Белгорода под наблюдением специалистов. Ещё шесть человек уже получили необходимую медицинскую помощь и отправлены домой на амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж.

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При обрушении подъезда жилого дома на улице Щорса в Белгороде, по предварительным данным, пострадали 20 человек, в том числе двое детей, уточнил позже Гладков.

Спасатели достали из-под завалов два тела погибших. В Белгород направлены медики федеральных и московских центров, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Михаил Мурашко. Эвакуация из здания завершена, устанавливается местонахождение 10 человек, которые могли находиться в доме в момент обрушения.

Президенту Владимиру Путину доложили о случившемся, он дал необходимые поручения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Атаку ВСУ на жилой дом он назвал варварской. МИД назвал удар по жилому дому терактом, за которым стоят Киев и его западные спонсоры. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте.

Угроза обрушения объявлена на месте разбора завалов жилой многоэтажки, которая обрушилась после удара Вооружённых сил Украины.