Гладков сообщил об обрушении жилого дома в Белгороде после обстрела ВСУ
Гладков: жилой дом в Белгороде обрушился после прямого попадания снаряда ВСУ
Белгород, 12 мая, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Украинский снаряд попал в многоквартирный жилой дом в Белгороде, что привело к обрушению одного из подъездов. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 12 мая в Telegram-канале.
Кадр из видео
«На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж», — написал Гладков.
Он отметил, что областной центр и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. Гладков добавил, что отправился на место происшествия.
Как сообщало ИА Регнум, обрушение произошло в Белгороде на улице Щорса. На место выехали экстренные службы.