Вена, 12 мая, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Атака киевского режима на Белгород была совершена с применением вооружений НАТО, Россия требует от руководства ОБСЕ её жёстко осудить, заявило постоянное представительство РФ при организации.

ТАСС/Демидова Елизавета

Постпредство призвало ОБСЕ не использовать двойных стандартов относительно военных преступлений Киева и осудить атаку на Белгород, в результате которое обрушился подъезд многоэтажного дома.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая на улице Щорса в Белгороде обрушились квартиры одной из панельных многоэтажек вплоть до десятого этажа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обрушение произошло в результате прямого попадания украинского снаряда.

По данным оперативных служб, число пострадавших по состоянию на 14:00 мск составляло 20 человек. Местонахождение ещё десяти человек, которые могли находиться в десятиэтажном доме в Белгороде в момент обрушения, устанавливается.

Для жильцов повреждённого дома открыли два пункта временного размещения.

В Минобороны России заявили, что киевский режим совершил очередную террористическую атаку на Белгород. По данным ведомства, ВСУ обстреляли жилые кварталы города с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire. Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом. По данным силовых структур, украинская ракета, попавшая в жилой дом, была запущена в окрестностях посёлка Казачья Лопань в Харьковской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала теракт в Белгороде новым кровавым звеном в цепи преступлений киевского режима. Она подчеркнула, что атакой стоят Киев и его западные спонсоры.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после обстрела Белгорода украинскими боевиками призвала мировое сообщество осудить этот акт терроризма.