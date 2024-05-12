МИД назвал теракт в Белгороде кровавым звеном в цепи преступлений Киева
Москва, 12 мая, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Теракт в Белгороде — новое кровавое звено в цепи преступлений киевского режима, заявила 12 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
За этим терактом стоят Киев и его западные спонсоры, подчеркнула официальный представитель Министерства.
«Теракт в Белгороде — ещё одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима. Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стал почерком преступной группировки (главы киевского режима Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, за которой стоят западные спонсоры», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Как передавало ИА Регнум, 12 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, отметил глава региона.
Из-под завалов спасли 12 человек, в том числе двоих детей, сообщало МЧС. В результате происшествия пострадали 17 человек, проинформировал исполняющий обязанности министра здравоохранения Михаил Мурашко.
В Белгород направлены медики федеральных и московских центров. В ходе проведения спасательных работ произошло повторное обрушение.
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте и заявил, что в результате происшествия есть погибшие.
Киевский режим совершил террористическую атаку на Белгород, жилые кварталы города обстреливались с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire, заявило Министерство обороны. Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» был повреждён жилой дом, отметило также ведомство.