Москва, 12 мая, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал поручения в связи с обрушением жилого дома в Белгороде после атаки со стороны Украины. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 12 мая журналистам.

Сергей Бобылев/РИА Новости Президент России Владимир Путин

Представитель Кремля отметил, что президент выслушал доклады и. о. главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о ситуации в Белгороде. Речь шла о разрушении подъезда жилого дома в результате варварской ракетной атаки со стороны киевского режима.

«Даны все необходимые поручения», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, днём 12 мая на улице Щорса в Белгороде обрушились квартиры одной из панельных многоэтажек вплоть до десятого этажа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обрушение произошло в результате прямого попадания украинского снаряда.

В Минобороны России заявили, что киевский режим совершил очередную террористическую атаку на Белгород. По данным ведомства, ВСУ обстреляли жилые кварталы города с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire. Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом.

Из-под завалов спасли 20 человек, в том числе двоих детей. Два человека погибли, сообщил Гладков. Для жильцов повреждённого дома открыли два пункта временного размещения.

И. о. главы Минздрава Михаил Мурашко поручил направить в Белгород бригады медиков из федеральных и московских центров для оказания помощи пострадавшим. В их числе специалисты медицины катастроф и врачи скорой помощи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала теракт в Белгороде новым кровавым звеном в цепи преступлений киевского режима. Она подчеркнула, что атакой стоят Киев и его западные спонсоры.