Москва, 11 мая, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) российских войск в минувшие сутки сбили 43 реактивных снаряда, ракету ATACMS и восемь управляемых бомб Hammer, сообщило 11 мая Министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

Также были сбиты 46 беспилотников противника, отметил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны сбито 46 украинских беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, восемь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 43 реактивных снаряда HIMARS производства США, Vampire чешского производства и «Ольха», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, также 11 мая Минобороны сообщило об освобождении в минувшие сутки пяти населённых пунктов в Харьковской области и одного — в ДНР. Были уничтожены дивизион комплекса ПВО Patriot на боевой позиции, три танка Leopard, две огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук» и другая техника ВСУ.

9 мая Конашенков проинформировал, что средства противовоздушной обороны ВС РФ за минувшие сутки сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS, 15 реактивных снарядов Vampire, реактивный снаряд HIMARS, пять управляемых авиационных бомб Hammer, а также 28 беспилотных летательных аппаратов противника.