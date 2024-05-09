Москва, 9 мая, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Российские средства ПВО уничтожили за сутки две ракеты ATACMS, пять авиабомб Hammer и 28 беспилотников ВСУ, сообщил 9 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 15 реактивных снарядов Vampire чешского производства, реактивный снаряд HIMARS производства США, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, а также 28 беспилотных летательных аппаратов», — сказал он на брифинге.

Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено: 594 самолёта, 270 вертолётов, 23 856 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 960 танков и других боевых бронированных машин, 1280 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9415 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 563 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили за сутки более 30 беспилотников ВСУ, семь авиабомб Hammer и семь снарядов к РСЗО Vampire. Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ были поражены цех производства твёрдого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 128 районах.

27 апреля Минобороны сообщало, что Вооружённые силы России ударом по украинскому аэродрому уничтожили восемь боевых машин РСЗО HIMARS, Vampire и «Град». Кроме того, были уничтожены пусковая установка комплекса С-300ПС и истребитель МиГ-29. Удары наносились ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами.