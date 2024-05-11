Москва, 11 мая, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Северная группировка войск ВС России за сутки уничтожила две огневые установки ЗРК «Бук» Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 11 мая на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Север» уничтожили две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук», — сказал он.

Кроме того, по данным российского военного ведомства, российские военные уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire производства Чехии, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», четыре 152-мм гаубицы Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

Также военные российской группировки «Север» за сутки уничтожили до 170 бойцов ВСУ и взяли в плен ещё 34 бойца.

Подразделения войск «Север», как передавало ИА Регнум, освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.