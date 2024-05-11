Москва, 11 мая, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Подразделения войск «Север» освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области. Об этом 11 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

«Нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Весёлое, Глубокое, Нескучное и Красное Харьковской области», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что за сутки потери противника составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, Конашенков проинформировал, что Вооружённые силы России также освободили населённый пункт Керамик в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Днём ранее, 10 мая, Игорь Конашенков рассказал, что ВС РФ за неделю освободили три посёлка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Харьковской области. Речь идёт о населённых пунктах Новокалиново в ДНР, Котляровка и Кисловка в Харьковской области.

Также по сообщению Минобороны РФ от 10 мая две группировки российских войск за неделю уничтожили более 3000 украинских военных.

ВСУ за этот период потеряли в зоне ответственности российской группировки «Запад» до 1015 военных, в зоне ответственности Южной группировки войск — более 1985 военнослужащих.