Москва, 11 мая, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки «Юг» ВС России за сутки уничтожили три танка Leopard. Об этом 11 мая на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации министерства, подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 92-й десантно-штурмовой, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка и Красное ДНР.

«Потери противника составили до 550 военнослужащих, четыре танка, из них три Lepard производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США и шесть автомобилей», — сообщили в оборонном ведомстве.

Вместе с тем ВС РФ отразили четыре контратаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ, 114-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Белогоровка, Раздоловка и Победа ДНР.

В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М198 американского производства, три 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 152-мм гаубицы Д-20 и четыре 122-мм САУ «Гвоздика», отметили в военном ведомстве.

Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Нота», добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, в апреле обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайен писал, что переданные Киеву Западом американские и немецкие танки Abrams и Leopard из-за наличия тяжёлой брони застревают в грязи в зоне конфликта на Украине.

По словам обозревателя, устанавливаемая на Украине на эти боевые машины дополнительная динамическая защита делает их ещё тяжелее и снижает подвижность танков в зоне боевых действий.

Днём ранее Минобороны сообщало, что ВСУ за неделю потеряли в зоне ответственности российской группировки «Запад» до 1015 военных, в зоне ответственности Южной группировки войск — более 1985 украинских военнослужащих.

Потери противника, по данным российского военного ведомства, составили до 1015 военнослужащих, три танка, из них два Leopard производства ФРГ, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.