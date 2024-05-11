Москва, 11 мая, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Керамик в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 мая на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населённый пункт Керамик Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоалександровка, Вишневое, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, ВС РФ отразили десять контратак подразделений 92-й десантно-штурмовой, 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 23-й, 24-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Очеретино, Семёновка, Соловьёво, Нетайлово и Бердычи ДНР, уточнили в министерстве.

По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли до 390 военных, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin и 155-мм гаубицу М777 американского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель».

Также Конашенков доложил, что подразделения войск «Север» освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая в военном ведомстве сообщили, что ВС РФ освободили Кисловку в Харьковской области и Новокалиново в ДНР.

6 мая Конашенков проинформировал, что ВС России освободили в зоне спецоперации населённые пункты Соловьёво в ДНР и Котляровка в Харьковской области. По его словам, врага в донецком селе оттеснили бойцы подразделения Центральной группировки войск, Котляровку освободили подразделения группировки войск «Запад».

8 мая исполняющий обязанности министра обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил поздравительные телеграммы военнослужащим за освобождение Котляровки и Соловьёво.

До этого, 5 мая, подразделения группировки войск «Центр» взяли под полный контроль Очеретино в ДНР.

Вместе с тем 4 мая Минобороны доложило, что российские войска за прошедшую неделю освободили населённые пункты Новобахмутовка, Семёновка и Бердычи в ДНР.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский отмечал, что после освобождения Семёновки российские военные смогут кратно усилить давление на позиции ВСУ в районе Карловки. Освобождение Карловки, в свою очередь, откроет российским войскам путь на Красноармейск (укр. Покровск) и Селидово.