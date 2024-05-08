Москва, 8 мая, 2024, 03:24 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил поздравительные телеграммы военнослужащим за освобождение сёл в Донецкой Народной Республике и в Харьковской области. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

Министерство обороны Российской Федерации Сергей Шойгу

Телеграммы адресованы командованию и личному составу 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) за освобождение от противника населённого пункта Соловьёво, а также военнослужащим 272-го мотострелкового полка, освободившим населённый пункт Котляровка.

Шойгу поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу. Кроме того, глава Минобороны выразил уверенность, что бойцы продолжат с честью хранить верность присяге, служить Родине и обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая Минобороны доложило, что российские войска за прошедшую неделю освободили населённые пункты Новобахмутовка, Семёновка и Бердычи в ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» 5 мая взяли под полный контроль Очеретино в ДНР.

6 мая официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков проинформировал, что ВС России освободили в зоне спецоперации населённые пункты Соловьёво в ДНР и Котляровка в Харьковской области. По его словам, врага в донецком селе оттеснили бойцы подразделения Центральной группировки войск, Котляровку освободили подразделения группировки войск «Запад».