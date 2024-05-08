Москва, 8 мая, 2024, 13:41 — ИА Регнум. ВС РФ освободили Кисловку в Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 мая на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Там отметили, что ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп 31-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка ДНР и Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР). ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30.

Кроме того, ВС РФ освободили Новокалиново в ДНР.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий полностью освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение формированиям 132-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районе населенных пунктов Ленинское и Уманское Донецкой Народной Республики», — пояснили в министерстве.

По данным Минобороны, ВС России отразили 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка украинских войск в районах населённых пунктов Шумы, Новгородское, Водяное, Соловьево, Семеновка, Первомайское и Нетайлово ДНР.

В ведомстве добавили, что ВСУ потеряли за сутки до 415 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122 мм гаубицы Д-30, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, 6 мая Конашенков проинформировал, что ВС России освободили в зоне спецоперации населённые пункты Соловьёво в ДНР и Котляровка в Харьковской области. По его словам, врага в донецком селе оттеснили бойцы подразделения Центральной группировки войск, Котляровку освободили подразделения группировки войск «Запад».

8 мая исполняющий обязанности министра обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил поздравительные телеграммы военнослужащим за освобождение Котляровки и Соловьёво.

До этого, 5 мая, подразделения группировки войск «Центр» взяли под полный контроль Очеретино в ДНР.

Вместе с тем 4 мая Минобороны доложило, что российские войска за прошедшую неделю освободили населённые пункты Новобахмутовка, Семёновка и Бердычи в ДНР.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский отмечал, что после освобождения Семёновки российские военные смогут кратно усилить давление на позиции ВСУ в районе Карловки. Освобождение Карловки, в свою очередь, откроет российским войскам путь на Красноармейск (укр. Покровск) и Селидово.