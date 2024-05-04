Москва, 4 мая, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю освободили населённые пункты Новобахмутовка, Семёновка и Бердычи в ДНР. Об этом 4 мая сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю и освободили населённые пункты Новобахмутовка, Семёновка и Бердычи Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков отметил, что российские войска за это же время нанесли удары по группам 14 бригад ВСУ и отразили 66 контратак у Ленинского, Уманского, Новгородского, Новокалиново, Очеретино и Нетайлово в ДНР.

За неделю украинские войска потеряли на этом направлении свыше 2405 бойцов, три танка, включая американский Abrams, 20 боевых бронированных машин, в том числе четыре БМП Bradley производства США, 27 автомобилей и 33 орудия полевой артиллерии, из которых 14 западного производства.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с начала года ВС России освободили от ВСУ 547 квадратных километров территории новых регионов. Глава ведомства также утончил, что российские военные за последнее время освободили несколько населённых пунктов в ДНР.

Ранее в это же день Шойгу рассказал, что киевский режим всеми способами пытается удержать фронт и из-за этого потери ВСУ в апреле увеличились до 1 тыс. бойцов ежесуточно. Он подчеркнул, что, несмотря на это, армия России продолжает взламывать украинскую оборону, заставляя ВСУ сдавать позиции.