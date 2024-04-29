Донецк, 29 апреля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Российские войска после того, как освободили от украинской армии село Семёновка, смогут кратно усилить огневое давление на ВСУ, окопавшиеся в районе села Карловка, что поможет освобождению и этого населённого пункта, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Станислав Красильников /РИА Новости

«Семёновка открывает возможность нашим ребятам кратно усилить огневое воздействие на группировку ВСУ в районе Карловки, которая сейчас станет ещё одним крупным очагом сопротивления», — процитировал его ТАСС.

Кимаковский добавил, что после освобождения Карловки для российских войск откроется путь на Селидово и Покровск. В этих городах украинская армия сконцентрировала ключевые силы. Также освобождение Семёновки расширило плацдарм российской армии на значительном участке фронта.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля Минобороны России объявило об освобождении Семёновки. Российские войска также за сутки нанесли удары по позициям подразделений четырёх бригад ВСУ и наёмников «Иностранного легиона», находившихся возле Новоалександровки, Архангельского, Тарасовки и Заветного.

Главком ВСУ Александр Сырский 28 апреля признал отступление украинских военных западнее Семёновки, Бердычей и Новомихайловки. Он также сообщил об уходе военных ВСУ с позиций под Авдеевкой.