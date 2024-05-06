Москва, 6 мая, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённые пункты Котляровка в Харьковской области, а также Соловьёво в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 мая на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Котляровка Харьковской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что ВС РФ, улучшив положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка ЛНР и Новосадовое ДНР.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Соловьёво Донецкой Народной Республики и нанесли поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 31-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское и Прогресс Донецкой Народной Республики», — добавили в Минобороны.

Конашенков уточнил, что ВС РФ отразили семь контратак штурмовых групп 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычи ДНР. В результате неудачных контратак ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, а также 122-мм гаубицу Д-30, отметили в министерстве.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая подразделения группировки войск «Центр» взяли под полный контроль Очеретино.

4 мая Минобороны доложило, что ВС России за прошедшую неделю освободили населённые пункты Новобахмутовка, Семёновка и Бердычи.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский отмечал, что после освобождения Семёновки российские военные смогут кратно усилить давление на позиции ВСУ в районе Карловки. Освобождение Карловки, в свою очередь, откроет российским войскам путь на Красноармейск (укр. Покровск) и Селидово.

3 мая министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с начала года ВС России освободили от ВСУ 547 квадратных километров территории новых регионов. Глава ведомства также утончил, что российские военные за последнее время освободили несколько населённых пунктов в ДНР.