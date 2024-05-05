Москва, 5 мая, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Российские военные взяли под полный контроль населённый пункт Очеретино в Донецкой Народной Республике, сообщил 5 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино», — заявил генерал-лейтенант.

Военные улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Архангельское и Новгородское в ДНР.

За минувшие сутки Вооружённые силы России отразили восемь контратак ВСУ в районах населённых пунктов Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычи, Семеновка и Нетайлово. Украинская армия потеряла до 380 военных, танк Abrams американского производства, две боевые машины пехоты, в том числе Bradley.

Как сообщалоИА Регнум, на брифинге 4 мая Конашенков заявил, что российские военные за минувшую неделю освободили населённые пункты Новобахмутовка, Семёновка и Бердычи в ДНР. Генерал-лейтенант отметил, что ВС России отразили 66 контратак у Ленинского, Уманского, Новгородского, Новокалиново, Очеретино и Нетайлово в ДНР.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил в апреле, что ВС России освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР.

В Минобороны 26 февраля сообщили, что российские военные освободили населённый пункт Ласточкино на авдеевском направлении, а 27 февраля — населённый пункт Северное на том же направлении. Позднее, 28 февраля, российские военные освободили населённый пункт Петровское.

Президенту России Владимиру Путину 17 февраля доложили об освобождении Авдеевки. Российские военные создали невыносимые условия для ВСУ в городе, и противник бежал. От украинских военных освободили территорию площадью 31,75 кв. км.