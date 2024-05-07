Москва, 7 мая, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Основной организатор теракта в красногорском ТРЦ «Крокус Сити Холле» сидит за границей. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

РБК/ТАСС

«Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей», — сказал Бортников.

Отвечая на вопрос о заказчиках, директор ФСБ отметил, что на данный момент идут следственные действия и более конкретно говорить он не может.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадали 550 человек. 12 фигурантов дела были задержаны и арестованы.

Бортников ранее заявил, что показания задержанных подтверждают украинский след. Вместе с тем президент России Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что следователи подтвердили и процессуально закрепили связь исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами.

6 мая сообщалось, что обвиняемый по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Назримад Лутфуллои (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) поддерживал радикальные течения ислама и планировал уехать в Сирию для противодействия местным правительственным войскам и Вооружённым силам России.